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  3. 30 Kasım 2020 09:37

Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği için son gün...

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor.

Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği için son gün...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Kimler denetliyor?

Uygulama, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.
 

 

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