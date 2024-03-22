Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü!
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Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi. Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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