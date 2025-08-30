  1. Anasayfa
  3. Arkadaşı tarafından öldürülüp, dondurma dolabının içinde boş araziye atılmış!

Aksaray'da kaybolan emekli jeoloji mühendisi gencin iş arkadaşı tarafından öldürülerek buz dolabına konup araziye atıldığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, T.A.'ın Yeni Sanayi'de çalıştığı işyerinde bir iş arkadaşı ile tartışma yaşamasıyla başladı.

İşyeri müdürü Y.K. (26), çıkan tartışmanın ardından T.A.'ın işine son verdi. T.A., 2 gün sonra akşam saatlerinde işyerine giderek neden işten çıkarıldığını sordu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.K., yanında bulundurduğu tabancayla T.A.'a iki el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan T.A.'ı dondurma dolabına koyan Y.K., işçilerden dolabı kamyonete yüklemesi için yardım istedi. Durumdan habersiz olan işçiler dolabı araca yerleştirdi. Şahıs, dolabı Niğde'nin Altunhisar ilçesinde boş bir araziye götürerek yakmak istedi. Ancak başarılı olamayınca dolabı ve cesedi orada bırakıp kayıplara karıştı. Olayın ardından Aksaray Asayiş Şube ekipleri Altunhisar ilçesine gönderdiği 20 kişilik ekip ile adım adım ve havadan dronlar ile arama yaparak yol kenarı çukur alanda dolabı buldu. Dolap içerisinde yapılan çalışma sonucu T.A.'ın cansız bedenine ulaştı. Cesedin bulunmasıyla birlikte polis katil zanlısının peşine düştü. Teknik takip ve kamera incelemeleri sonrası Y.K.'nın Kayseri'de bir yakınının yanında saklandığı tespit edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenleyen Aksaray Asayiş ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., ifadesi alınmak üzere Aksaray'a getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

