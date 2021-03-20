Aşı yaptıran sağlıkçılarda vaka oranı yüzde 90 azaldı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ilde korona aşısı yaptıran sağlıkçılarda vaka oranının yüzde 90 azaldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Ülkemiz aşılamada dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu gurur verici bir durum. Aşı üretmeden bu kadar aşı yapabilmek birçok ülkenin yapamadığı bir şey. Aşılamayı ilimizde konuşacak olursak hedef nüfusun yüzde 70inden fazlası aşılandı. Şu anda ikinci doz aşılama devam ediyor. Aşı olunca ben bu işi kurtardım, maskemi attım yok. Tabii ki aşının bir koruyuculuk durumu var. Biz bu koruyuculuğu sağlıkçılar olarak çok iyi görüyoruz. İlk aşıladığımız kesim sağlıkçılardı. Sağlıkçılar iki doz aşısını da oldu. Biz sağlıkçıların önceki ve şimdiki durumunu kıyasladığımız zaman yüzde 90a varan bir düşüş görüyoruz. Bu şunu gösteriyor; aşı gerçekten koruyucu bir durum. Fakat aşı yüzde 100 koruyor şeklinde yaklaşarak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşları uyaran Benli, "Tüm dünyayı kasıp, kavuran bu pandemide bizim yapmamız gereken ileriye umutla bakmamız gerekiyor. Pandeminin çıkış yolunu tünelin ucunda gördük. Aşı ile birlikte bu ışık artarak devam edecektir. Ancak bir süre daha sabretmemiz gerekiyor. Bir süre daha kurallara dikkat etmeliyiz. En zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Lütfen günlük hayatımızda bu yakınımdır, bir kahve içsek bir şey olmaz gibi yaklaşarak tedbirden uzaklaşmayalım. Tedbirlere ne kadar sıkı sarılırsak o kadar geçit vermemiş oluruz. Pandemi bilincine gireceğiz. Bu bilinçle birlikte belki birkaç ay daha sabredeceğiz. Normal hayatımıza inşallah önümüzdeki, seneden itibaren döneriz diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.