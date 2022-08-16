Atatürk Orman Çiftliği'nden Atatürk'ün adı siliniyor!

Atatürk Orman Çiftliğindeki Atatürk ismini silerek Beştepe Millet Ormanı yapılmasına karşı gelen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, "Bir isme mi takıldınız" şeklinde karşılık verdi.

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün, Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk’ün adını silerek, Beştepe Millet Ormanı ihalesi yapmasını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu konuda kamuoyuna açıklamalar yapmıştı.

Kamuoyunda gündem olmasının ardından Ankara Orman Bölge Müdürü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden görüşme talebinde bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin gelip projeyi inceleyebileceklerinin bilgisini verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu, bunun üzerine Ankara Orman Bölge Genel Müdürü Veysel Kodalak’ın makamında bir araya geldi.

Görüşme Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Kent İzleme Merkezi Sekretaryası Redife Kolçak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Görüşmede, proje alanında birlikte inceleme yapma talebi reddedildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu’nu Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman işletmeleri Müdürü Mehmet Üstünyer, karşıladı.

"ATATÜRK'ÜN ADINI SİLEMEZSİNİZ"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan görüşmede Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk’ün şahsi mal varlığı olduğunu ve halka emanet edildiğini vurgulayarak, “Atatürk'ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı'na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten ‘ağaçlandırma alanı’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ile halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği ‘Millet Ormanı’ olarak adlandırılamaz. Millet Ormanı diye bir tabirin mevzuatta da yeri yoktur. Bu AOÇ alanlarına ilişkin politik bir tavrın tezahürüdür” dedi.

Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman Mehmet Üstünyer projeye ilişkin bilgiler verdi.

Kodalak ve Üstünyer toplantıda “Bir isme mi takıldınız’ diyerek Atatürk ismin kastetti.

Kodalak ile Üstünyer, projenin ismi ile ilgili herhangi bir değişim yapmaları konusunda sorumlu olmadıklarını da belirtti.

Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin AOÇ alanında ağaçlandırma yapma ve tabela yerleştirmesi talebini “Size AOÇ’den yer vermiyorum” diyerek geri çevirdi.

Tezcan Karakuş Candan bunun üzerine Üstünyer’e “Ne gerekçe ile yer vermiyorsunuz” diye sordu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, “Her türlü yasal yola başvuracaklarını belirterek, Atatürk adının silinmesine ve ağaçlandırma alanının yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceğiz” diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu AOÇ alanına giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde yeni yolların açıldığı, AOÇ arazisinin bakımsız ve harap bir şekilde olduğu tespit edildi.