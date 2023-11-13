  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Atatürk'ün bugüne kadarki en net fotoğrafı ortaya çıktı

Atatürk'ün bugüne kadarki en net fotoğrafı ortaya çıktı

Atatürk'ün bugüne kadarki en net fotoğrafı ortaya çıktı
Güncelleme:

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 85 yıl önce ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar ki en net fotoğrafı ortaya çıktı.

Özellikle 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile yapılmış fotoğrafları özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görürken, bu kez Ulu Önder'in en net fotoğraflarından biri gündem oldu.

Restorasyon yapılarak netleştirilen fotoğraf vatandaşlar tarafından binlerce beğeni aldı.

Netleştirilen fotoğrafta Atatürk'ün Trablusgarp Derne'deki İtalyanlara karşı savaşırken, savaş uçaklarının bombalamasıyla fırlayan bir kireç taşının yaraladığı gözünün durumu ise ilk kez bu kadar yakından görülmüş oldu.

ATATÜRK’ÜN GÖZÜ NASIL BU HALE GELDİ

Atatürk’ün akrabası ve yakın arkadaşı, o sırada Derne Şark Kolu Komutanı olan Fuat Bulca, o anları, Anadolu Ajansı'nda 1924-1928 yılları arasında muhabirlik, Hâkimiyet-i Milliye'de istihbarat şefliği ve fıkra yazarlığı yapan tarihçi ve yazar Cemal Kutay'a şöyle anlatmıştı:

"İşte bu sırada gökyüzünde bir gürültü duydum. İki İtalyan hücum uçağı çok alçaktan uçuyor ve bizim arkamıza saldırarak bombalarını koyuveriyordu. Mustafa Kemal'in yanına vardığımda onun yüzünü tanınmaz bir halde buldum. Bir elinde kılıcı vardı, diğer elinde mendili gözünü kapatıyordu. Yaralandığını zannettim. Hayır, yaralı değildi. Fakat harabeler arasında yıkılan bir sütundan fırlayan kireçli bir taş parçası şiddetle gözüne çarpmıştı. Sönmüş kireç olmasına rağmen, bir kısmı göze nüfuz etmişti.

Ocak 1912'deki baskından sonra Mustafa Kemal, Derne'de hastaneye yatırılır. Gözü kanlıdır. Ateşi vardır. İlk müdahalenin ardından Selanik'e dönmesi tavsiyesi edilir ama dinlemez. Bir ay kadar hastanede yatar.

Derne Komutanlığı'na atanınca iyileşmeden kalkıp savaşa katılır. Ancak hastalığı nükseder ve 15 gün yataktan kalkamaz. Gözlerini açamayacak haldedir. Zarar gören gözü görmüyordur.

‘Zamanla açılır’ diyen doktorlara inanmaz. 24 Ekim 1912 günü Derne'den ayrılır. Mısır ve Romanya üzerinden İstanbul'a döner. Kasım da Viyana'ya gidip, tanınmış bir göz hekimine muayene olur.”

Atatürk burada tedavisine devam etse de gözündeki şehla hal onu ölümüne kadar bırakmaz.

Etiketler Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün en net fotoğrafı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da korkutan deprem
İrem Derici aradığı aşkı çabuk buldu
Meteoroloji'den sel uyarısı: Sağanak fena vuracak!
İsmail Balaban yine sinirlerine hakim olamadı
Bakanlıktan 44 ilde KDV'den muaf arsa satışı
Şimdi hainler düşünsün! 5 taburdan yüzlerce komando operasyona çıktı
10 Kasım'da düzenlenen çiğ köfte partisine soruşturma
Nostradamus'un 2024 kehanetleri: Yeni savaşın adresini verdi
Türkiye'de yeniden kuzey ışıkları sürprizi! 15 dakika sürdü