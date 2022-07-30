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Atık çamurla kaplanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Atık çamurla kaplanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

Gaziantep'te atık su kaplanan TAG Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.

YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.

Atık su havuzu taştı, Türkiye'nin dev otoyolu çamurun içerisinde yok olduAtık su havuzu taştı, Türkiye'nin dev otoyolu çamurun içerisinde yok olduHaber

 

AA

Etiketler gaziantep atık su tag otoyolu
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