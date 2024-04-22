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Av yasağı balık fiyatlarını uçurdu

Av yasağı balık fiyatlarını uçurdu
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Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı, balık çeşitlerinde azalma ve fiyatların artmasına yol açtı.

Diyarbakır’da balık satıcıları, yasağın tezgahlara etkisini değerlendirerek 15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla birlikte balık çeşitliliğinde bir azalma yaşandığını söyledi.

Azalan çeşitliliğin fiyatlara ve tüketicinin alım gücüne yansıdığını dile getiren satıcılar, "Yasak öncesinde kilosu 90 TL’den satılan istavritin fiyatı 200 TL’ye kadar çıktı. Bu süreç, balık akımının güçlenmesine kadar devam edecek. Tezgahlarımız balıksız kalmayacak, ancak fiyatlarda artış devam edebilir.” diye konuştu.

Etiketler av balık balık fiyatları
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