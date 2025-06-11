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Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde seçim sonuçları belli oldu

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde seçim sonuçları belli oldu
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İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yerine seçilen başkanvekilleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine belediye başkanvekilleri seçildi.

Büyükçekmece'de Ahmet Şahin, Avcılar'da ise Yüksel Can belediye başkanvekili olarak görev yapacak.

BÜYÜKÇEKMECE VE AVCILAR'DA CHP'NİN ADAYLARI KAZANDI

Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra Büyükçekmece ve Avcılar'da da seçim yapıldı.

Her iki belediyede de meclisteki çoğunluk CHP'li üyelerde bulunuyordu.

Büyükçekmece'de seçimi 22 oy alan CHP'nin adayı Ahmet Şahin kazandı.

Avcılar'da ise kazanan 24 oyla CHP adayı Yüksel Can oldu.

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Etiketler büyükçekmece avcılar seçim başkanvekili
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