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Avcılar'da 5 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu

Avcılar'da 5 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu
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Avcılar'da, tahtakurusuna karşı ilaçlama yapılan bir evde çalışan 5 inşaat işçisi, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Vakaların ardından dün akşam Murat Kölük Devlet Hastanesi acil servisinde kısmi izolasyon önlemleri alındı, ancak gece yarısından sonra durum normale döndü.

Avcılar’da 5 inşaat işçisi, tahtakurusuna karşı önlem almak için yaşadıkları evde ilaçlama yaptırdı.İlaçlamanın ardından kısa süre sonra yeterince havalandırılmayan eve giren işçilerde zehirlenme belirtileri görüldü. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilerek olay yerine ambulanslar istendi.

 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne dün saat saat 19.30 sıralarında getirilen işçilerin yüzlerinde kızarıklık ve vücutlarında yanma görüldü. Tedavileri yapılan 5 işçi, Çam Sakura Şehir Hastanesi Toksikoloji Bölümü’ne son kontrolleri yapılmak üzere sevk edildi. Tedbir amaçlı özel koruyucu kıyafetler giyen görevliler ambulanslarla zehirlenen işçilerin naklini gerçekleştirdi.

ZEHİRLENME İLAÇLAMADAN DEĞİL 

Zehirlenme vakaları yüzünden dün akşam kısmı izolasyon önlemleri alınan acil servisi, işçilerin sevk işlemlerinin tamamlanmasından ardından normale döndü. Yetkililer, zehirlenme nedeninin tarım ilacı ile ilgisinin bulunmadığını tahtakurusu zararlısına karşı yapılan ilaçlamadan sonra gerekli önlem alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

Etiketler avcılar işçi zehirlenme
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