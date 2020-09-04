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  3. 04 Eylül 2020 16:32

Avclar'da korkutan olay! Pompalı tüfekle etrafa ateş etti

Avcılar'da kentsel dönüşüm için yıkılması planlanan binanın bodrum katında dükkanı olan bir kişi, dükkanı boşaltmak istemeyince ortalığı birbirine kattı.

Avclar'da korkutan olay! Pompalı tüfekle etrafa ateş etti
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Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmasına karşı çıkan zemin kattaki dükkanın kiracısı R.B. pompalı tüfekle etrafa ateş etti. R.B. elindeki pompalı tüfekle tekrar dükkanına girerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE SEVK EDİLDİ
Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Müzakereci polislerin şüpheliyi ikna çalışmaları devam ediyor.

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