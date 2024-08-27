Avrupa'nın vize engeline karşı imza kampanyası başlatıldı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Türk sürücülerine uygulanan Schengen vize engellerine dikkati çekmek ve sorunun çözümü için imza kampanyası başlattı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamaya göre, "Türk TIR Sürücülerine Vize Engeline Son Verin" başlıklı imza kampanyasıyla Türk sürücülerinin yaşadığı vize sorunlarının gündeme taşınması amaçlanıyor.

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte "vize engeliyle" karşı karşıya kalırken, bu durum, Türkiye ile Avrupa'nın kara yolu ile ticaretini de etkiliyor. Kampanyayla bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerinin vize süreçlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor.

UND tarafından başlatılan kampanya metninde, "Türk sürücüleri, AB'nin Türkiye'de ürettiği malı AB'ye, AB'nin kendi içinde ürettiği malı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'ya taşımaktadır. Sürücüye vize engeli esas itibarıyla Avrupa'nın kendi çıkarına aykırı bir durumdur. TIR sürücülerine yönelik Schengen engeline dur deyin! Ticaretin önündeki bu duvarı kaldırmak, bu haksızlığa son vermek için imza kampanyamıza katılın." ifadeleri kullanıldı.