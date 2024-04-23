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Ayça Ayşin Turan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Ayça Ayşin Turan çocukluk fotoğrafını paylaştı
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Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Karagül, Zemheri ve Arıza gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

 GÜZELLİĞİYLE EKRANLARI SÜSLÜYOR

Gerek kariyer hayatı gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, güzelliğiyle ekranları süslüyor.

 BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ayça Ayşin Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel paylaşımda bulunan Turan, çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

 "PAMUK ŞEKERİ"

Turan’ın çocukluk fotoğrafını gören takipçileri “Çok güzelsin”, “Pamuk şekeri”, “Çok güzel ve sevimli bir bebek” gibi yorumlarda bulundu.

Ayça Ayşin Turan çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 1

Etiketler Ayça Ayşin Turan 23 nisan bayram
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