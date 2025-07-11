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Bahçeli'den DEM Partili Pervin Buldan'a ''çok özel'' telefon

Bahçeli'den DEM Partili Pervin Buldan'a ''çok özel'' telefon
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MHP lideri Bahçeli, eli kanlı terör örgütü PKK mensubu 30 teröristin silah bırakması sonrasında DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür edip hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Terör örgütü PKK'li bir grup, bugün Irak Süleymaniye'de temsili olarak silahlarını yaktı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, silahların bırakılması töreni sonrası İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür etti. Bahçeli Buldan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntülerTerör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntülerHaber

 

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Etiketler Devlet Bahçeli pervin buldan dem parti PKK terör terörist
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