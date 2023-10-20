Bakan açıkladı beklenen ödemeler bugün hesaplarda

Bireysel sulama, uzman eller ve sertifikalı tohum üretimi ayrıca kırsal kalkınma üretimine ilişkin desteklerden bugün itibarıyla ödenmeye başlıyor.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık farklı alanlarda desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bugün başlatılacak destek ödemelerine ait bilgi paylaştı.

Bakan Yumaklı, bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller ve sertifikalı tohum üretimi için çiftçilere bugün ödenecek desteği şu sözlerle açıklardı:

Projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi: 9 38 milyon 849 bin 346 TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 19 milyon 464 bin 207 TL

Uzman Eller Projesi Desteği: 12 milyon 56 bin 823 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 5 milyon 506 bin 624 TL

Toplam: 75 Milyon 877 Bin TL