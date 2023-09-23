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Bakan açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı'na düzenleme geliyor

Bakan açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı'na düzenleme geliyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin yeni bir düzenleme planladıklarını açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Öğretmenler Odası' sohbetlerinin en önemli konularından birisinin kariyer basamakları olduğunu belirtti. Bakan Tekin, bu konuda nihai çözüm için AYM'nin gerekçeli kararını beklediklerini kaydederek, "Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız" dedi. 

DHA

Etiketler milli eğitim bakanı yusuf tekin kariyer basamakları sınavı
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