Bakan açıkladı: Türksat 7A geliyor

Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A'nın üretimine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, ''İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması'' dedi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye girmesiyle birlikte stratejik bir eşiğin aşıldığını vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti. Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağının Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık, şimdi sırada Türksat 7A var. İlk olarak hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması. Uzayda söz sahibi olma iddiamızı yeni projelerimizle pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'İHALE HAZIRLIKLARI TAMAMLANMIŞ DURUMDA'

Türksat 7A’nın üretim sürecine yönelik ilk hazırlıkların Türksat AŞ tarafından başlatıldığını aktaran Uraloğlu, "Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydumuzu daha uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla Türksat 7A’nın üretimine ve yapımına yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda. Bu süreçte öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir iş birliği oluşturması ve daha büyük bir sinerji ile hareket etmesi. Bu projede yer alacak firmalarımız, dünyanın önde gelen uydu ve uzay şirketleriyle doğrudan rekabet edecek" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca Türksat 7A'nın yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda milli teknoloji ekosisteminin gelişimi açısından da kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.

‘YERLİ SANAYİ KATKISININ EN ÜST DÜZEYDE TUTULMASI AMAÇLANIYOR’

Türksat 7A projesinde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulmasının amaçlandığını ifade eden Uraloğlu, "Bu proje, sadece bir uydu çalışması değil, Türkiye’nin teknolojik kapasitesini artıracak, yeni bir sinerji oluşturacak ve daha ileri mühendislik çözümlerine kapı aralayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin uzayda güçlü bir aktör haline gelmesi için sadece uydu projelerine değil, bütünsel bir vizyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük bir uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA UZANAN DİJİTAL ELİ OLACAK'

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın halihazırda 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde 3 ayrı yörünge hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, Türksat 7A’nın devreye girmesiyle birlikte bu yörüngelerdeki gücünün de artacağını vurguladı. Türksat 7A’nın hizmete alınmasıyla birlikte, uyduların dünya nüfusunun çok büyük bir kısmına doğrudan erişim imkanı sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu da sadece teknik bir başarı değil; iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin etki alanını artıran stratejik bir kazanımı olacak. Kapsama alanının genişlemesiyle birlikte ülkemizin hem ticari uydu hizmetlerinden elde ettiği gelir potansiyeli artacak hem de daha geniş bir coğrafyada dijital altyapı sağlayıcısı olarak tercih edilir bir ülke haline geleceğiz. Türksat 7A, yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil; aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya uzanan dijital eli olacak" ifadelerini kullandı.

DHA