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  3. 04 Nisan 2020 10:44

Bakan Akar: ''Haftada 1 milyon maske üretiyoruz''

Milli Savunma Bakanı Akar, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor" dedi.

Bakan Akar: ''Haftada 1 milyon maske üretiyoruz''
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.

Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2.5 milyon maske ve 100 bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
 

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