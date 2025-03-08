Bakan duyurdu; bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile hemofili A hastaları için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyü kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum" dedi.