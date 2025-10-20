Bakan duyurdu: Zirai don destek ödemeleri başladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere 13 milyar 221 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol