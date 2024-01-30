Bakan Fidan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Buşgaristan'a giden Bakan Fidan'ın, görüşme trafiği devam ediyor. Fidan son olarak Başbakan Nikolay Denkov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile görüştü.