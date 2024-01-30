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Bakan Fidan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü

Bakan Fidan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Buşgaristan'a giden Bakan Fidan'ın, görüşme trafiği devam ediyor. Fidan son olarak  Başbakan Nikolay Denkov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile görüştü.

Etiketler bakan fidan bulgaristan
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