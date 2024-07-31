Bakan Fidan: Hamas gider, başkası gelir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.

'NETANYAHU ŞUNUN ÇOK İYİ FARKINDA...'

Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." değerlendirmesini yaptı.

'BARIŞI DA KATLETTİLER'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum." ifadelerini kullandı.

'HAMAS GİDER BAŞKASI GELİR, DİRENİŞ DEVAM EDECEK'

Fidan, “İsrail toprak çalmaktan vazgeçmeyecek. Buna karşı oluşacak direnişi ise güvenlik tehdidi olarak lanse edecekler. Anlamadıkları şu: Direnişin sebebi İsrail’in politikaları. Bugün Hamas gider, yarın başka bir oluşum gelir. İşgal devam ettikçe direniş devam edecek” diye konuştu.