Bakan Fidan, İrlanda Meclis Başkanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Ankara'da İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile görüştüğü belirtildi.
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