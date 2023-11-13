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Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü.

GAZZE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Riyad’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Etiketler bakan fidan görüşme katar
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