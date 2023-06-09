Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede, Lavrov'un Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği belirtildi.