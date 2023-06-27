Bakan Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.
Karadağ’da bulunan Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Podgoritsa'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.
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