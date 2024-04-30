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Bakan Koca açıkladı: Tıpta ve diş hekimliğinde müfredat güncellenecek

Bakan Koca açıkladı: Tıpta ve diş hekimliğinde müfredat güncellenecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitim programlarının güncelleneceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tıpta ve diş hekimliğinde 'Uzmanlık Eğitimi Müfredatları'nın güncelleceğini duyurdu.

ÖNERİ VE İTİRAZLAR İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, ön kabul süreci tamamlanan tıp ve diş hekimliğinde 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatların, öneri ve itirazlar için 'http://tuk.saglik.gov.tr' adresinden erişime açıldığını, öneri ve itiraz başvuru sürecinin 6 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında online olarak alınacağını belirtti.

Etiketler bakan koca tıp duyuru
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