Bakan Koca aşılama çalışmalarında bir müjde daha verdi

Bakan Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin aşılandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

AŞI RANDEVUSU ALMANIN EN KOLAY YOLU

Aşı randevusu için https://mhrs.gov.tr/ adresi üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girip, sağ üstte yer alan Randevu Al butonuna basmanız gerekiyor.

Ardından karşınıza gelecek olan ekranda T.C. Kimlik No ve Parolanızı sisteme girmeniz gerekiyor. Eğer parolanız yoksa MHRS sistemine e-Devlet İle Giriş butonuna basarak e-Devlet üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında yer alan Aşı Randevusu Al linkine tıklayarak aşı randevunuzu ister Aile Hekimi'nizden isterseniz de istediğiniz hastaneden alabilirsiniz.