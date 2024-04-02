Bakan Koca duyurdu: Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun vefat ettiği haberi medyada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Ünlü televizyon ve film yapımcısı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.