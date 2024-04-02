  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca duyurdu: Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Güncelleme:

Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun vefat ettiği haberi medyada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Ünlü televizyon ve film yapımcısı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.

Etiketler türker inanoğlu bakan koca vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den erken seçim açıklaması AK Parti'den erken seçim açıklaması Teksas değil İstanbul! Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada Teksas değil İstanbul! Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada Özel harekattan ''psikopat'' operasyonu: Ailesini rehin aldı Özel harekattan ''psikopat'' operasyonu: Ailesini rehin aldı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 ölü İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 ölü Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı 200 TL'lik hediye çeki için birbirlerini ezdiler 200 TL'lik hediye çeki için birbirlerini ezdiler Bunu da gördün Türkiye! Seçim kaybedilince iftar çadırı açılmadı Bunu da gördün Türkiye! Seçim kaybedilince iftar çadırı açılmadı İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi Hangi anket şirketi 31 Mart seçim sonuçlarını doğru tahmin etti ? Hangi anket şirketi 31 Mart seçim sonuçlarını doğru tahmin etti ?