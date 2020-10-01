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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
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  3. 01 Ekim 2020 20:53

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 546 Covid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı
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Bakan Koca şu mesajı paylaştı:

Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.

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