Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

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Bakan Koca şu mesajı paylaştı:
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
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