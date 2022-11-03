Bakan Kurum: ''İklim Kanunu, ülkemizi model ülke yapacak''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yeni yüzyılda iklim değişikliği ile mücadelede örnek olacağını belirterek, "TBMM'de çıkacak İklim Kanunu, ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda dünyada model bir ülke yapacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara'da düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum, geçen ay gerçekleştirilen kurul toplantısında 'Ulusal Katkı Beyanı' ve TBMM gündemine gelecek 'İklim Kanunu'na dair görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlatıp, bugün yapılan toplantıda ise 'Ulusal Katkı Beyanı'nın nihai halinin görüşülerek karara varılacağını söyledi.

Mısır'da 6-18 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler 27'nci Taraflar Konferansı'na (COP27) katılacaklarını kaydeden Bakan Kurum, nihai şekli verilen 'Ulusal Katkı Beyanı'nı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası'na sunacaklarını kaydetti. Kurum, Mısır'da yapılacak toplantı öncesi bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenen konuların bu toplantıyla netleşeceğini belirterek, "Mısır'da yapacağımız toplantı öncesinde hem iklim değişikliğiyle mücadelemizi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' çerçevesinde önümüzdeki 30 yıla ilişkin tüm bakanlıkların ortaya koyacağı irade ve belirleyeceğimiz hedefler, atacağımız adımları netleştirecek. Önümüzdeki 30 yıla, 2053'e ilişkin stratejileri netleştirmiş olacağız. Yüzyıllık planları hayata geçiriyoruz ve bu noktada bugün alacağımız kararla, önümüzdeki yüzyıla ilişkin ülkemiz, sektörlerimiz ve geleceğimiz adına alacağımız en önemli kararlardan olacağını düşünüyorum" dedi.

'ÜLKEMİZİN KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, insanı ve doğayı merkeze alarak yürüttükleri şehirleşme modeline vurgu yaparak, "Medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modeliyle, çevreyi, insanı, doğayı merkeze alan sosyal devlet anlayışıyla başlattığımız, sürdürülebilir devlet anlayışına geçeceğimiz bir sistemin omurgasını oluşturulacak. Kendi kendine her alanda yeten ülkeler bundan sonraki süreçte de çok daha fazla öne çıkacak. Burada ülkemizin; tarımda, enerji sektöründe, turizmde, çevre ve şehircilikte kendi kendine yeten bir ülke olması için çalışma yürütüyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni yüzyılda iklim değişikliği ile mücadelede örnek olacağını işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"TBMM'de çıkacak İklim Kanunu, ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda dünyada model bir ülke yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2053 net sıfır emisyon' hedefini yakalamak için bakanlıklarımızda atılacak adımları belirlememiz gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda, kişiler değişse de bakanlıklarımızca atılan adımlar, ülkemizin doğayla dost bir şekilde kalkınmasında rol alacaktır. Bizim medeniyetimizde aldığımız ilhamla; tarihi eserlerimizi, doğal güzelliklerimizi de korumak zorundayız. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na ilişkin bakanlıklarımız çalışmalarını sundu. Biz de çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ülkemizin renklerini ve doğayı merkeze alan Ulusal Katkı Beyanı'nı hazırlarken; vatandaşımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, toplumun tüm kesimlerini içine alan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışıyla çalışmaları yürütmek zorundayız. Ortak müşterekte buluşmak zorundayız."