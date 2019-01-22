Bakan Soylu tepki gösterdi !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları, Twitter'den bankaların "resmi sosyal medya hesabıymış" gibi profil açıp dolandırmaya çalışan şahıslara karşı uyardı. Soylu, kullanıcı güvenliğini göz önünde bulundurmayan Twitter yetkililerine ise tepki gösterdi.

Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği sosyal medya platformları, dolandırıcıların gözdesi haline geldi. Dolandırıcılar, başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarında bankaların isim ve logolarını kullanarak tüketicilere, özellikle sponsorlu yayınlarla "rahatça" ulaşabiliyor. Çekilişle araba, cep telefonu veya internet hediyesi vaat eden dolandırıcılar, sosyal medya ağlarında paylaştığı linki tıklayan ve istenilen bilgileri giren kullanıcıların banka hesaplarını boşaltıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları bu tür dolandırıcılara karşı uyarırken, dolandırıcıların ekmeğine yağ süren Twitter'in reklam moderasyonuna da tepki gösterdi.

Soylu, Twitter'deki hesabından, "Vatandaşlarımızı, Twitter’ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" paylaşımını yaptı.

Bakan Soylu'nun bu paylaşımına diğer kullanıcılardan büyük destek geldi. Binlerce kullanıcı, Bakan Soylu'nun paylaşımını beğendi ve kendi hesaplarından paylaştı.