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Bakan Soylu'dan şampiyonluk kutalamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan şampiyonluk kutalamalarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın sorusu üzerine Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Cumartesi günü bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa. Sağolsun hem Giresunlular, hem de Adanalılar bunu çok minimum ölçekte tuttuklar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Oradaki yöneticiler idareciler sağolsun, çağrıda bulundular" ifadelerini kullandı.

"KAPANMANIN AKABİNDE KUTLAMALAR OLABİLİR"
"Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor" diyen Bakan Soylu, "O açıdan bu konuda bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir. Aynı şekilde ortak bir hareket kabiliyeti olur düşüncesi içerisindeyiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

 

Etiketler süleyman soylu açıklama şampiyonluk kutlama
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