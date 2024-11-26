''Bakan Tekin kreşlerde LGBT propagandası var'' dedi

Bakanlığın belediye kreşleriyle ilgili talimatla ilgili tartışmalar sürerken bu sefer de canlı yayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası ve eşcinselliği özendirici etkinlikler de yapılmakta" dediği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen tebligat sonrası belediyeye ait kreşlerin kapatılacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ise tartışma yaratacak ifadeler kullanarak “Kimi belediyelerin kreşlerinde, çocuklara LGBT propagandası yapılmakta. Gereği yapılacak" dediği öne sürüldü.

TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Fuat Uğur'un eleştirilerin hedefinde olan Bakan Tekin'le yaptığı görüşmenin detayları paylaşıldı. Gazeteci Fuat Uğur, Bakan Tekin'in "Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası ve eşcinselliği özendirici etkinlikler de yapılmakta" dediğini iddia etti.

İşte Gürkan Hacır'ın aktardığı o ifadeler:

"Fuat Uğur, yayından önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü ve bir demeç aldı. Şimdi o demeci ekrana taşıyacağız. Ancak, izin verirse önce bir paragrafını okuyarak başlamak istiyorum. Çünkü bu konu Türkiye’de çok tartışılacak gibi görünüyor.

Bu, Yusuf Tekin’in birebir mesajıdır, sevgili izleyiciler:

'Kimi belediyelerin kreşlerinde, kreş adı altında yasa dışı olarak sadece okul öncesi eğitim verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak.'

Bu ifadeler Yusuf Tekin’in açıklamasıdır."