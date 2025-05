Bakan Tunç açıkladı: Tahliyesi yaklaşan hükümlüler için yeni uygulama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanacağı sağlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte, 'Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İŞKUR Protokol Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Ankara Dikmen Hakimevi'ndeki program ceza infaz kurumunda eğitimin önemine vurgu yapan video gösterimi ile başladı.

"Adalet, yalnızca geçmişi cezalandırmak değil, aynı zamanda geleceği de inşa etmektir"

Burada konuşan Adalet Bakan Tunç, modern ceza hukukunun yaklaşım amacının intikamı değil, ıslahı dışlamayı değil, topluma yeniden kazandırmayı esas aldığından bahsederek, "Suçlunun cezalandırılması elbette kamu düzeninin bir gereğidir. Ancak bu sürecin nihai amacı, kişilerin yeniden toplumsal yapının sağlıklı bir parçası haline gelmesini sağlamaktır. Çünkü adalet, yalnızca geçmişi cezalandırmak değil, aynı zamanda geleceği de inşa etmektir. Ceza infaz sistemi, hükümlülerin infaz sonrası hayata hazırlanması, değer üretmeye yönlendirilmesi ve sorumluluk bilinci kazanmasıyla başarıya ulaşmış olur. Bu yönüyle infaz sistemi ne kadar kapsayıcı, eğitici ve yönlendirici olursa, suçun tekrarının önlenmesi ve kalıcı bir toplumsal barışın tesisi de o kadar mümkün hale gelir. Ceza infaz kurumlarımız, bugün çağdaş ceza adaleti anlayışı doğrultusunda, bireyin topluma kazandırılmasına yönelik iyileştirme, üretim ve dönüşüm işlevlerini de üstlenen çok yönlü bir yapıya kavuşmuştur. Böylece, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanırken, ceza infaz kurumlarındaki insan kaynağı da üretime yönlendirilmekte, emek ve hizmet, ülke ekonomisine katkı sunan bir değere dönüşmektedir" dedi.

"Hükümlü ve yükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek"

Bugün imzalanan iş birliği protokolüyle, hükümlülerin tahliyelerine bir ay kala, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebileceklerinin altını çizen Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca hükümlü ve yükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde sunulacak bu seminerler ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin özgüvenini yeniden inşa edecek, onlara meslek dünyasının kapılarını aralayacaktır. Protokolde ayrıca kendi işini kurma arzusu taşıyan eski hükümlüler için hibe destekleri hakkında rehberlik sağlanması ve girişimcilik seminerlerinin düzenlenmesi de yer almaktadır. Böylece istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılan her birey, suça yeniden sürüklenme riskini azaltacak" ifadelerine yer verdi.



Türkiye genelinde 396 ceza ve infaz kurumunda toplam 372 işyurdu müdürlüğünde 200'den fazla iş kolunda, bin 700 atölye ve tesis bulunduğunu ifade eden Tunç şöyle konuştu:



"Bu tesislerde her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. 54 İşyurdu Müdürlüğü'nde mobilya üretimi, 78 İşyurdu Müdürlüğü'nde tekstil ve konfeksiyon, 69 İşyurdu Müdürlüğü'nde metal işleri, 59 İşyurdu Müdürlüğü'nde el işi ürünleri, temizlik ve kozmetik ürünleri üretim yerleri var. 127 İşyurdu Müdürlüğü'nde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri üretim merkezimiz var."



Ceza infaz kurumlarının, içinde insanın da inşa olduğu birer eğitim kurumu vazifesi olduğunu vurgulayan Tunç, "Her kademede eğitim-öğretim faaliyetinin sağlandığı ceza infaz kurumlarımızda, 957 öğretmen görev yaparken, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor. Açılan kurslarımız sayesinde, 2024 yılında 3 bin 575 kişi, 2025 yılının ilk üç ayında 823 kişi okuma-yazma öğrenmiştir. 8 bin 473 tutuklu ve hükümlü üniversite eğitimi görmekte, 35 yüksek lisans öğrencisi ve 106 doktora öğrencisi yükseköğrenimlerine devam etmektedir" dedi.



Program, protokol imzalanmasının ardından fotoğraf çekimiyle sonlandı.

İHA