Bakan Tunç adliye saldırısının detaylarını açıkladı! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının detaylarını paylaştı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Tunç daha sonra yaptığı açıklamada, "3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan biri hastanede hayatını kaybetti. 34 kişi gözaltına alındı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısı girişiminin yaşandığı İstanbul Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörü lanetleyen Bakan Tunç, "Bugün saat 11.32 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na bir saldırı girişiminde bulunuldu. Bir terör saldırısı girişimi oldu. Öncelikle ben hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Adliye çalışanlarımıza, yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet sarayının önce D kapısından girmek isteyen iki terörist, orada polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. D kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki C kapısına geliyorlar. Burada güvenlik noktasında polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. Orada öldürülüyor. Tabii o çatışma sırasında 4 vatandaşımız da yaralanıyor. Vatandaşlarımızdan birisi hastanede vefat etti. 3 polislerimiz yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Buradan yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Polisimizin kahramanlığıyla hain bir terör saldırısı faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor"

Polisin dikkati sayesinde terör saldırısının önlendiğini vurgulayan Tunç, "Burada kahraman polisimizin kararlı bir şekilde kahramanlığı ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Polislerimizi tebrik ediyorum. Daha önce de Çağlayan'da bir terör girişimi olmuştu. Şehit savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafında etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

"Şu anda 34 gözaltı var"

Terörün her türlüsü ile kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olayı yakından takip ettiler. Şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz, 5 Cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. Adli soruşturma sürmeye devam edecek. Şu anda 34 gözaltı var" şeklinde konuştu.



Teröristler ile ilgili detayların adli soruşturma kapsamında ortaya çıkacağını söyleyen Bakan Tunç, bugünkü saldırıda etkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla'nın, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile ilgili bir akrabalık bağının tespit edilemediğini kaydetti.



İki teröristle ilgili çalışmaların titizlikler yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Bahsettiğiniz terörist etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan birisi. 15 yıl cezasını çektikten sonra cezası biten biri. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay ceza evinden tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması söz konusu idi. Belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi belki orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Burada çok dikkatli davranarak burada büyük bir terör eylemini önlemiş oldular. Yaralanmaları pahasına bunu yaptılar" açıklamalarında bulundu.



Bakan Tunç, terörist Emrah Yayla'nın daha önce Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlal karalı almasına ilişkin olarak, "Serbest bırakılma değil SEGBİS ile ilgili bir hak ihlali başvurusunda bulunmuş 2020 yılında. SEGBİS ile ifade alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesi'nde bir ihlal kararı söz konusu olmuş" dedi.

İHA