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Adliyeye saldıran teröristin ablası da DHKP/C'li çıktı

Adliyeye saldıran teröristin ablası da DHKP/C'li çıktı
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İstanbul'da adliye yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birçok'un ablası N.B., DHKP/C terör örgütü adına molotoflu eylem hazırlığı yaptığı, silah eğitim aldığı ve Nurtepe Mahallesi alan yapılanma sorumlusu olduğu iddiasıyla 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan C.Ö.'nün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 31 Ekim 2023'te alınan ifadesine yer verildi. C.Ö.'nün ifadesinde, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç ilçesinde Kültür merkezi önünde meydana gelen patlamanın ardından eylem hazırlığı yaptıklarını, örgütün Çayan Mahallesi sorumlusu N.B.'a eylemde kullanması için molotofları teslim ettiğini söylediği yer aldı. İddianamede, 14 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan şüpheli N.B.'nin DHKP/C terör örgütü adına molotoflu eylem hazırlığı yaptığı, kent ormanında O.Ç.'dan silah eğitimi aldığı, Nurtepe Mahallesi alan yapılanma sorumlusu olduğu, B.'nin ayrıca D.D.'nin ölümüyle ilgili olaylara katılarak kolluk kuvvetlerine silahlı saldırıda bulunduğu şeklinde eylemleri gerçekleştirdiğine dair tanık beyanlarının, olay yeri inceleme raporu, kolluk tutanakları olduğu kaydedildi. Şüpheli N.B. hakkında "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapsi istendi. 

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DHA

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