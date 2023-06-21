Bakan zamlı en düşük memur maaşını açıkladı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrilmişti.

Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. "Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" diyen Bakan Işıkhan, ""En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ayrıca mmur-emekli maaş zammının temmuz ayında TBMM'den geçeceğinin de müjdesini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirterek "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.

Işıkhan, teklifin Meclis'e ne zaman sevk edileceği ile ilgili soruya da, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz. Önemli bir süreç bu. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, çok kişiyi ilgilendiriyor" diye yanıt verdi.

İşte Işıkhan'ın açıklamaları:

"En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla iş birliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak"

Enflasyon zammıyle refah payı da yükselebilir

Memur ve memur emeklileri temmuzda sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak zam oranı verilecek refah payıyla yükselebilir.

Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Zamlı asgari ücret nette, 11 bin 402 TL oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün gerçekleştirdiği toplantısında yeni asgari ücreti belirledi.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

Erdoğan seçimden önce açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim döneminde en düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL'ye yükseltileceğini vaat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." demişti.