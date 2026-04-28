Bakanlık devreye girdi; maden işçilerinin açlık grevi sona erdi!

  3. Maden işçilerinin açlık grevi 9'uncu gününde sona erdi!

Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür açlık grevi yapan maden işçileri ile işveren temsilcileri arasında yapılan toplantı uzlaşıyla sonuçlandı. Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemini değerlendirmek üzere bakanlıkta işçi ve işveren tarafları arasında görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. Saat 16.00’da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" denildi. 

TOPLANTI UZLAŞIYLA SONUÇLANDI

İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi. 

DHA

