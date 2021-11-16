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Bakanlıktan Başak C. cinayeti hakkında açıklama

Bakanlıktan Başak C. cinayeti hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vahşice öldürülen Başak C. cinayeti hakkında açıklama yaptı.

İstanbul'da Can Göktuğ Boz, tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak C.'in olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri geçen hafta yayınlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görüntülerin sızdırılmasına dair suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 

Sosyal medyadan açıklama yapan Derya Yanık, "Başak C.'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok" dedi.

"Türkiye'de ne kadınlar, ne de aileleri savunmasız değildir" ifadelerini kullanan Yanık paylaşımında "En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi.

Etiketler başak c cinayet bakanlık
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