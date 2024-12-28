Bakanlıktan izin çıktı; DEM Partililer İmralı'ya gitti

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrasında Adalet Bakanlığı'na başvuran DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine onay çıktı ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

İktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim ayında partisinin grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılsın, Meclis'e gelsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın, umut hakkından yararlanması sağlansın" demişti.

Bu çağrının ardından aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni de olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile terörist başı arasında 23 Ekim'de ilk defa görüş gerçekleştirmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerine katılan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cuma günü yaptığı bir açıklamada DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret talebine ilişkin ''Görülmeleri bizi memnun eder'' ifadelerini kullanmıştı.

DEM Partili milletvekillerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuru Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildi.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet Öcalan'la görüşmek üzere İmralı adasına gitti.

Hatırlanacağı gibi MHP lideri Bahçeli eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile DEM Parti arasındaki görüşme için daha önce de ''Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025’e giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum Türkiye açısından da insanımız için de hayırlara vesile olur" ifadelerini kullanmıştı.





