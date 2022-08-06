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Bakanlıktan ''otomobil yüklü tırlar'' iddialarına yanıt

Bakanlıktan ''otomobil yüklü tırlar'' iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasına cevap verdi.

Ticaret Bakanlığı yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı tırların 1 aydır gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberlere ilişkin bir açıklamada bulundu. Otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR AKSAMA BULUNMAMAKTADIR”

Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."

Etiketler iddia otomobil bakanlık
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