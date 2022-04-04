Bakanlıktan polis intiharları ve Semra Güzel hakkında açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, polis intiharları ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Düzensiz göçle mücadele hakkında bilgi veren Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelemiz de aynı ciddiyetle devam ediyor. 2022 mart ayında 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır. Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983. Bugün itibariyle kayıt altında 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzensiz göçle mücadelenin ciddiyetle sürdüğünü belirterek, kayıt altında 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli olduğunu dile getirdi.

SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI

Çataklı, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in durumuna ilişkin, "Adreslerinde bulunamadı, kolluk birimlerimiz yoğun bir şekilde aramalarına devam ediyorlar. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde bunu sizinle paylaşmış olacağız" dedi.

POLİS İNTİHARLARI

Çataklı, polis intiharlarına yönelik yoğun bir gayretleri olduğunu belirterek, "Gazi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilim adamlarından danışma kurulu oluşturduk. Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği'ni yürürlüğe koyduk. Bu çerçevede 105 olan psikolog sayımızı da 291'e ulaştırdık. Yeni sosyologlar da istihdam etmeye başladık. İlk 3 ayda 13 intihar olayı meydana geldi. Geçen yılın ilk 3 ayında 17'ydi. Yüzde 24 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Her ne kadar azalış eğilimi olsa da bu rakamların sıfırlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.