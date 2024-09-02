Barınmak artık lüks oldu... İstanbul'da kiralar asgar ücreti katladı

Kirada yaşayan vatandaşlar yüksek kiralardan şikayetçi olmaya devam ederken İstanbul'da ortalama metrekare kira ücreti geçen yıla göre 83 lira zamlanarak, 160 TL’den 234 TL’ye çıktı.

Türkiye’de yüksek enflasyon barın krizini de beraberinde getirdi. Ülkenin büyükşehirlerinde kiralar, asgari ücreti geçmiş durumda.

Endeksa’nın açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Temmuz 2024 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde kiralık konutların kiraları %45,83 arttı. 2023 yılının Temmuz ayında İstanbul’da ortalama metrekare kira ücreti 160 TL’ydi. Temmuz 2024’de gelindiğinde 234 TL’ye çıktı.

EMEKLİLERİN MAAŞI KİRANIN YARISINA YETİYOR

İstanbul’da ortalama 100 metrekarelik konutların kiraları ortalama 23 bin 373 TL’ye yükseldi. Bu rakam milyonlarca kişinin aldığı en düşük emekli maaşının iki katına tekabül ediyor. 17 bin 2 TL maaş alan asgari ücretliler ise kira ödemek için 6 bin 371 TL’ye daha ihtiyaçları var.

İSTANBUL'DA ORTALAMA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 14 YIL

İstanbul ilinde kiralık konutların ortalama metrekare birim kirası Temmuz 2024 sonu itibarıyla 234 TL. Aynı özelliklere sahip kiralık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 14 yıl seviyelerinde.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI EN FAZLA ARTAN İLÇELER

Ortalamalara bakıldığında Temmuz 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Şile, Beykoz, Eyüpsultan, Kartal, Kadıköy oldu.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI EN AZ ARTAN İLÇELER

Ortalamalara bakıldığında Temmuz 2024 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Sarıyer, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Esenyurt, Avcılar oldu.