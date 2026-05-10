  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başıboş köpek sorunu bitiyor! Bakan Çiftçi tarih vererek açıkladı

Başıboş köpek sorunu bitiyor! Bakan Çiftçi tarih vererek açıkladı

Başıboş köpek sorunu bitiyor! Bakan Çiftçi tarih vererek açıkladı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %80’inin toplandığını, geri kalan kısmın ise ekim ayına kadar barınaklara alınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan sahipsiz sokak hayvanları sorununa ilişkin yürütülen operasyonların detaylarını anlattı. Bakan Çiftçi, ülke genelinde büyük bir mesafe katedildiğini vurgulayarak çözüm için sonbahar aylarını işaret etti.

Sokak köpeklerinin yüzde 80'i toplandı

Sahipsiz hayvan problemini verilerle açıklayan Bakan Çiftçi, şu ana kadar Türkiye genelindeki hayvanların yüzde 80’inin sokaklardan alındığını belirtti. Çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade eden Bakan, "Geriye kalan kısmı da Eylül ve Ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" dedi.

"Hızlanın" talimatı

Bakan Çiftçi, çalışmaların yavaş ilerlediği bölgeleri de mercek altına aldıklarını açıkladı. Bu hafta, toplama oranları yüzde 60’ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Çiftçi, sürecin hızlandırılması ve belirlenen takvime uyulması için net talimatlar verdiğini vurguladı.

Eleştirilere yanıt verdi

Sokakların tüm vatandaşlar için güvenli hale getirilmesinin öncelikleri olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, gelen eleştirilere de yanıt verdi:

"Hayvan hakları savunucularının lincine uğradığımı söyleyebilirim ancak biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Çocuklar parka, yaşlılar camiye gidemezken bir şey yapmamazlık edemezdik. Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da daha iyi."

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka
Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Ahu Yağtu nikah masasına oturuyor... Cem Yılmaz nafakadan kurtuluyor...
Ahu Yağtu nikah masasına oturuyor... Cem Yılmaz nafakadan kurtuluyor...
Burcu Özberk'in iddialı eteğine rağmen son tarzına eleştiri yağdı
Burcu Özberk'in iddialı eteğine rağmen son tarzına eleştiri yağdı
Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!
Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!
Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı!
Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı!
Etiketler İçişleri Bakanı mustafa çiftçi sokak hayvanları sahipsiz hayvanlar barınak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe Konya'da kazandı, Devler Ligi biletini kaptı Fenerbahçe Konya'da kazandı, Devler Ligi biletini kaptı TEM'de korku dolu anlar: Tur otobüsü alev alev yandı TEM'de korku dolu anlar: Tur otobüsü alev alev yandı Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamalarına kan bulaştı Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamalarına kan bulaştı İstanbul'da korkunç olay: Boynuna ip geçirdikleri taksiciye dehşeti yaşattılar İstanbul'da korkunç olay: Boynuna ip geçirdikleri taksiciye dehşeti yaşattılar İstanbullular dikkat: 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbullular dikkat: 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatıldı Meteoroloji'den çifte uyarı: Günlerce çamur yağacak! Meteoroloji'den çifte uyarı: Günlerce çamur yağacak! Beşiktaş kendi evinde yıkıldı... Gülen taraf Trabzonspor oldu Beşiktaş kendi evinde yıkıldı... Gülen taraf Trabzonspor oldu Galatasaray 26. kez Şampiyon! Aslan Antalyaspor karşısında tarih yazdı Galatasaray 26. kez Şampiyon! Aslan Antalyaspor karşısında tarih yazdı TÜİK'te tartışma yaratan atama! Bakanlık iddialara son noktayı koydu TÜİK'te tartışma yaratan atama! Bakanlık iddialara son noktayı koydu Putin açıkladı: Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin açıkladı: Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu?