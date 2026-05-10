Başıboş köpek sorunu bitiyor! Bakan Çiftçi tarih vererek açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %80’inin toplandığını, geri kalan kısmın ise ekim ayına kadar barınaklara alınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan sahipsiz sokak hayvanları sorununa ilişkin yürütülen operasyonların detaylarını anlattı. Bakan Çiftçi, ülke genelinde büyük bir mesafe katedildiğini vurgulayarak çözüm için sonbahar aylarını işaret etti.

Sokak köpeklerinin yüzde 80'i toplandı

Sahipsiz hayvan problemini verilerle açıklayan Bakan Çiftçi, şu ana kadar Türkiye genelindeki hayvanların yüzde 80’inin sokaklardan alındığını belirtti. Çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade eden Bakan, "Geriye kalan kısmı da Eylül ve Ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" dedi.

"Hızlanın" talimatı

Bakan Çiftçi, çalışmaların yavaş ilerlediği bölgeleri de mercek altına aldıklarını açıkladı. Bu hafta, toplama oranları yüzde 60’ın altında kalan 9 ilin valisiyle özel bir toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Çiftçi, sürecin hızlandırılması ve belirlenen takvime uyulması için net talimatlar verdiğini vurguladı.

Eleştirilere yanıt verdi

Sokakların tüm vatandaşlar için güvenli hale getirilmesinin öncelikleri olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, gelen eleştirilere de yanıt verdi:

"Hayvan hakları savunucularının lincine uğradığımı söyleyebilirim ancak biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Çocuklar parka, yaşlılar camiye gidemezken bir şey yapmamazlık edemezdik. Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da daha iyi."

Haber3.com Haber Merkezi