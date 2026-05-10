Havalimanında akılalmaz olay! Piste atlayan kişiye yolcu uçağı çarptı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de Denver Uluslararası Havalimanı’nda çitleri aşarak piste giren kişiye, Airbus A321 tipi uçak çarptı. Çarpmanın etkisiyle pistteki şahıs hayatını kaybederken, uçağın motorunda yangın çıktı. Tahliye sırasında 12 yolcunun yaralandığı olayda, uçaktaki 231 kişi büyük tehlike atlattı.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı, akılalmaz bir güvenlik ihlali ve ölümcül bir kazaya sahne oldu. Havalimanının çevre çitlerinden atlayarak yasaklı bölgeye giren bir kişi, Los Angeles seferini gerçekleştirmek üzere pistte hızlanan Frontier Airlines’a ait uçağın rotasına girdi.

Airbus A321 tipi uçak, pistteki şahsa çarptı. Kazada, piste giren kişi hayatını kaybederken, uçakta bulunan 12 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından uçağın motorunda yangın çıkarken, uçaktaki 231 kişi tahliye edildi.



Pilot, kazanın ardından kuleye, "Pistte duruyoruz. Az önce birine çarptık. Motorumuzda yangın çıktı" dedi.



Piste giren kişinin kimliği henüz tespit edilemezken, havaalanı çalışanı olabileceği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

