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Bayramda İstanbul'da kalan buraya akın etti

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Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. İnsan selinin oluştuğu tarihi semt, havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı’nda güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Eminönü’ne akın etti. Havanın güzel olmasıyla park, vapur iskeleleri ve meydanlar adeta doldu taştı. Öte yandan tarihi semtte yaşanan yoğunluk, havadan görüntülendi.

Bayramı Eminönü’nde geçiren vatandaşlardan Mehmet Karahan, "Bayram çok iyi geçiyor. Arkadaşlarla vakit buldukça eğleniyoruz biz geziyoruz. Bugün de Eminönü’ne geldik, dolaşıyoruz arkadaşlarla. Bizim için güzel, ulaşım da ücretsiz. İyi vakit geçirmeye çalışıyoruz, öğrenciyiz biz. Burada kaldık biz. İnsanlar bayramda buradan gitmeye çalışıyor. Diğer bayramlara göre baya bir yoğunluk var zaten bugün biz de şaşırdık. Marmaray, vapurlar full hepsi dolu geçiyor. Zaten bir süre bekledik orada, şuan Marmaray’a gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Bayramda üniversite arkadaşıyla gezdiğini belirten Zikri Acıgöz ise "Tadını çıkarıyoruz İstanbul’un. Güzel geçiyor ama kalabalık. Böyle güzel geçiyor. Normal zamandan daha kalabalık. Biz önce bir karşıya geçtik Kadıköy tarafına. Oradan da Eminönü tarafına geldik, buraları bir gezelim dedik. Buralar daha kalabalık karşıdan ama güzel geçiyor" dedi.

İHA

Etiketler ramazan bayramı istanbul eminönü
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