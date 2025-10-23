Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçiminin 26 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kazandığı Başken Vekilliği seçimiyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 26 Ekim Pazar günü yenilenmesine karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül'deki kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı. Mutlu'nun İçişleri Bakanlığının 17 Eylül'deki kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21 Eylül 2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22 Ekim 2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

Karar gerekçesi olarak, “Olayda, uyuşmazlık konusu seçim işlemine ilişkin meclis toplantısına başkanlık eden İbrahim Kahraman'ın aynı zamanda seçimde aday olarak yer alması nedeniyle meclise başkanlık edemeyeceği yönünde, diğer aday meclis üyesi davacının mensubu olduğu parti grubu temsilcilerince itiraz edildiği, ancak bu itirazların kabul görmeyerek tüm seçim sürecinin (oylamalarda geçerli-geçersiz oyların tespiti ve kayıt altına alınması, kura çekimine gidilmesi kararı alınması ve kura çekiminin gerçekleştirilmesi işlemleri dahil) aynı zamanda seçimde aday olan İbrahim Kahraman'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu seçimin gerçekleştirildiği meclis toplantısının, seçime giren adaylardan birinin başkanlığında toplanması ve seçim sürecinin onun başkanlığında yürütülmesinin tarafsızlık ilkesine ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkesine aykırılık oluşturduğu; söz konusu usul hatasının, uyuşmazlık konusu seçim işleminin tüm aşamalarına etkili olan esaslı bir usul eksikliği olduğu sonucuna varıldığından, usul, mevzuat ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılan dava konusu seçim işleminin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

DHA