BBP, 33 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yerel seçim beyannamesiyle belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP), 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. BBP'nin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, bir otelde düzenlendi.

Genel Başkan Mustafa Destici törende yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Temiz, şeffaf ve ilkeli belediyecilik kriterleri ile yerelden, ulusala kalkınma modelini hayata geçirerek, günümüz dünyasının taleplerini, geleceğin şehirleri vizyonu ile karşılayacağız." dedi.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Destici, beyannamede "önce insan, katılımcı yönetim, şeffaf ve hesap verebilirlik, ekonomik kalkınma, temiz belediyecilik, adil, eşitlikçi, yerel yönetim çalışmaları"na yönelik başlıkların yer aldığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi belediyeleri olarak, mazlumun ve mağdurun yanında olunacağına dikkati çeken Destici, kadın dostu şehirler, gençlik politikaları, sahipsiz hayvanlar ile düzensiz göçmen ve mülteciler konularında çalışmalar yapacaklarını, psikolojik destek ve çamaşırhane hizmetleri vereceklerini kaydetti.

Bugün bir kısım belediye başkan adaylarının açıklanacağını belirten Destici, 20 Şubat'a kadar diğer adayların yerlerinde açıklanacağını bildirdi.

Destici, hafta sonu da İstanbul'un belediye başkan adaylarının açıklanacağını kaydetti.

Toplantıda, partinin 33 ilde ilçe belediye başkan adayları açıklandı.