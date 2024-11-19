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Belediye başkanına hakarete tutuklama

Belediye başkanına hakarete tutuklama
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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e makamında hakaret ettiği iddia edilen pazarcı Ozan V. (46), hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Zonguldak Belediye Başkan Tahsin Erdem’in seçim döneminde kendisine Soğuksu Giysi Pazarı’nda tezgah açması için söz verdiğini ve sözünü tutmadığını iddia eden pazarcı Ozan V., dün akşam saatlerinde belediyeye gitti. Makam odasına giren V., burada Tahsin Erdem ile tartıştı. Tartışma sonrası belediye başkanı, Ozan V.’nin kendisine küfür ve hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. V., bunun üzerine polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis ifadesinde Erdem’in de kendisine hakaret ettiğini iddia eden V., “Şikayetçi ve tanık beyanlarındaki çelişkiler çok açıktır. Tanık ifadelerindeki hakaret ve tehdit içerikleri birbirinden farklıdır. Tanıklardan K.E., benim Tahsin Erdem’i tehdit etmediğimi açıkça ifade etmiştir” diyerek suçlamaları reddetti.

Gözaltına alınan Ozan V., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. V., ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. V., sabıka kaydı ve suça meyilli kişiliği göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.

DHA

Etiketler Zonguldak belediye başkanı tahsin erdem pazarcı hakaret
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